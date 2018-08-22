Среда, 22 Августа 2018 года
10:03:32 МСК

Глава правительства Литвы назвал способ «сдержать» цены на газ

Экономика

«Если мы (власти Литвы) откажемся от терминала, и он уплывет, то цены могут подняться и на 20%»

Глава правительства Литвы назвал способ «сдержать» цены на газ
Газ

Вильнюс, 22 августа 2018, 08:41 — REGNUM  Власти Литвы смогут сдержать российский «Газпром» и не допустить роста цен на голубое топливо в стране в случае выкупа судна-хранилища СПГ-терминала. Об этом 21 августа сообщил глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис в интервью национальному телерадиовещателю LRT.

По его словам, на сегодняшний день терминал, принадлежащий норвежской компании, поставляет 50% всего потребляемого в Литве природного газа.

«Очень важно, чтобы сохранялось ценовое давление на монополиста, — заявил Сквернялис. — Если мы (власти Литвы) откажемся от терминала, и он уплывет, то цены могут подняться и на 20%».

Глава правительства Литвы также добавил, что покупка терминала позволит Литве в долгосрочной перспективе постепенно сокращать расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 августа текущего года правительство Литвы официально объявило о том, что СПГ-терминал в Клайпеде, принадлежащий норвежской компании, будет выкуплен после 2024 года.

Читайте также: СПГ-терминал нужен Литве для «давления на «Газпром»

А также: Голова в петлю: Литва решила выкупить СПГ-терминал у Норвегии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поиски энергетической независимости от России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить