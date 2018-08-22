Глава правительства Литвы назвал способ «сдержать» цены на газ

Вильнюс, , 08:41 — REGNUM Власти Литвы смогут сдержать российский «Газпром» и не допустить роста цен на голубое топливо в стране в случае выкупа судна-хранилища СПГ-терминала. Об этом 21 августа сообщил глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис в интервью национальному телерадиовещателю LRT.

По его словам, на сегодняшний день терминал, принадлежащий норвежской компании, поставляет 50% всего потребляемого в Литве природного газа.

«Очень важно, чтобы сохранялось ценовое давление на монополиста, — заявил Сквернялис. — Если мы (власти Литвы) откажемся от терминала, и он уплывет, то цены могут подняться и на 20%».

Глава правительства Литвы также добавил, что покупка терминала позволит Литве в долгосрочной перспективе постепенно сокращать расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 августа текущего года правительство Литвы официально объявило о том, что СПГ-терминал в Клайпеде, принадлежащий норвежской компании, будет выкуплен после 2024 года.

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