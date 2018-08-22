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«Добавленные к пенсиям деньги «съест» инфляция»

Экономика

С пенсионной реформой нужно было повременить, заявил эксперт

«Добавленные к пенсиям деньги «съест» инфляция»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Горно-Алтайск, 22 августа 2018, 08:37 — REGNUM  Сохранение льгот по выходу на пенсию для жителей Крайнего Севера и тяжелых производств — это хорошо, но сам процесс увеличения пенсионного возраста не устраивает, потому что люди и при нынешнем пенсионном возрасте изнашиваются, особенно на селе, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель отделения «Союза пенсионеров России» в Республике Алтай, почетный гражданин Республики Алтай, член регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» «Ассамблея народов Республики Алтай» Константин Кремер.

«Обещание властей о повышении размера пенсии до 2026 года до 20 тыс. рублей тоже не внушает доверие. За восемь лет инфляция съест все добавленные к пенсиям деньги. Мне кажется, с пенсионной реформой нужно было повременить. Люди оказались не готовы к такому шагу, сначала их стоило подготовить, привести аргументы, а уж потом проводить такую социально болезненную реформу», — высказал свое мнение Кремер.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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