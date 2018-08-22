«Пенсионная реформа должна дать экономике более квалифицированные кадры»

Горно-Алтайск, , 07:50 — REGNUM К проведению в России пенсионной реформы отношение скорее положительное: улучшились условия труда, повысилось качество жизни. С точки зрения предпринимательства повышение пенсионного возраста должно быть направлено на то, чтобы дать экономике страны более квалифицированные кадры, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» в Республике Алтай Сергей Коротеев.

«Работодатель должен получать работника не в 18−21 год, еще неопытного, а в 23−25 лет, чтобы молодой специалист приходил на работу уже подготовленным для определенных требований работодателя. То есть человек после школы должен дольше учиться, чтобы получить профессиональные навыки, перед поступлением на работу пройти практику и выйти на работу квалифицированным специалистом, которого уже не нужно чему-то обучать. Вузы должны быть обеспечены такими подготовительными базами», — пояснил эксперт.

Тогда общая выработка рабочего стажа при повышении пенсионного возраста будет нормальной. То есть молодые специалисты будут приходить на 5−8 лет позже, но уже с квалификацией, и, соответственно, зрелые работники будет уходить позже. Средний трудовой стаж составит 40 лет.

«Подготовка квалифицированных специалистов — это одно из условий для поднятия на более высокий уровень экономики. В настоящее время хорошей подготовки рабочих кадров нет. При этом надо увеличивать количество рабочих мест. Если где предприятие закрывается, значит, где-то должно открыться новое, более технологичное, под стать нынешним временам. При повышении пенсионного возраста должна быть чёткая стратегия развития экономики по каждого региону страны», — высказал свое мнение Коротеев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»