На «Армии-2018» представили лазерный комплекс борьбы с беспилотниками

Кубинка, Московская область, , 07:45 — REGNUM Сотрудники холдинга «Швабе» представили лазерный комплекс борьбы с беспилотниками на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщает пресс-служба предприятия.

Антидрон ORION-DRONE оснащен SWIR-камерой и камерой, принимающей картинку в ультрафиолетовом диапазоне. Устройство также предусматривает наличие системы, способной предупредить о ракетной атаке. Таким оборудованием оснащается бортовой комплекс средств защиты от поражения вертолета Ми-28НЭ.

Кроме антидрона «Швабе» показал гостям выставки гражданский вездеход СБХ-10, способный перемещаться практически по любой поверхности, а также машину сервисной службы, предназначенную для ремонта оптико-электронных приборов и систем в полевых условиях.

Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в центре «Патриот» на подмосковных полигонах Кубинка и Алабино. Участие в мероприятии подтвердили более 60 стран. За несколько дней гостям форума будут продемонстрированы 750 образцов современной военной и специальной техники. Холдинг «Швабе» представляют 10 предприятий из разных регионов России.

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