Нижегородские работодатели накопили 13 млн рублей долгов по зарплате

Нижний Новгород, , 07:38 — REGNUM В Нижегородской области на начало августа 2018 года работодатели, без учёта малого бизнеса, не выплатили в срок работникам 13,397 млн рублей заработной платы, и относительно начала июля размер долга вырос на 0,8% — 111 тыс. рублей. Нижегородстат подвёл зарплатные итоги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вся просроченная задолженности приходится на предприятия сферы производства пищевых продуктов и возникла из-за отсутствия у компаний собственных средств.

За рассматриваемый период с января по июль 2018 года задолженность по заработной плате существенно увеличивалась в июне относительно мая — сразу на 33,5% (до 17,227 млн рублей), но уже в июле часть долгов работодатели выплатили и их общая сумма сократилась до 13,286 млн рублей.

По данным органов статистики, в Нижегородской области среднемесячная номинальная зарплата в июне 2018 года составляла 33 900 рублей, увеличившись относительно мая, когда показатель был 33 395 рублей. Фонд начисленной заработной платы в мае в регионе составлял 38 374,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе к августу 2018 года общая задолженность по заработной плате выросла на 23% — до 181,4 млн рублей. Антилидером стали Кировская область — 48,5 млн рублей, Пермский край — 24 млн рублей и Чувашия с долгом 16,9 млн рублей. Меньше всех из регионов ПФО задолженность имеет Удмуртия — 0,2 млн рублей.

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