Рабочих чебоксарского «Промтрактора» удостоили почетных званий

Чебоксары, , 07:24 — REGNUM Тридцать один рабочий Чебоксарского завода промышленных тракторов («Промтрактор») был удостоен этим летом почетного звания за личный вклад в повышение качества продукции, сообщает 22 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

«Администрация решила дополнительно поощрить заводских лидеров, занимающих передовые позиции по вопросам качества в производственных подразделениях. Так и родился на Промтракторе новый пилотный проект под названием «Лидеры качества», — пояснил директор технологического аудита «Промтрактора» Юрий Кныш.

Он добавил, что звания присвоены представителям настоящей рабочей элиты, сотрудникам, которые добросовестно соблюдают технологическую дисциплину, не закрывают глаза на нарушения, тесно сотрудничают с отделом технического контроля, не допуская даже малейшей возможности поступления претензии от потребителей.

Отмечается, что фотографии заводских лидеров качества уже украшают информационные стенды на проходных предприятия. В ближайшее время сотрудникам будут торжественно вручены нагрудные знаки и благодарственные письма.

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