Нефть растёт на позитивных новостях

Москва, , 07:11 — REGNUM На биржевых торгах ICE 21 августа нефть сорта Brent продолжила рост и подорожала на 0,53%, до $72,77 за баррель. Новость о том, что Россия, по данным JODI, заняла третье место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии, не оказала воздействия на котировки. Зато информация о том, что Китай начал постепенно укреплять юань, создала немного позитивного фона и для нефтяного рынка, и для рынков развивающихся стран, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Сегодня, 22 августа, в 17:30 мск в США выйдет еженедельная статистика минэнерго о товарных запасах нефти. Рынок ожидает, что на прошлой неделе рост запасов нефти в США прекратился, и теперь должно быть сокращение на 1,53 млн баррелей.

Если данные совпадут с прогнозом, то цена нефти Brent может подняться выше $73 за баррель. Таким образом, на сегодня прогноз по цене Brent находится в рамках $72,50−73,50 за баррель.

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