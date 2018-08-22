Санкции прибавят рублю волатильности

Москва, , 07:04 — REGNUM Стоило появиться тревожным новостям — и доллар с евро как с цепи сорвались. На валютной бирже 21 августа к вечеру доллар подорожал к рублю на 0,4%, до 67,335 руб. за доллар, полностью отыграв падение 20 августа, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. А евро безудержно дорожал к рублю, к вечеру повысившись почти на 1%, до 77,569 руб./евро.

Цена на нефть Brent в Лондоне к вечеру 21 августа выросла на 0,53% до $72,77 за баррель. А вот индекс российских гособлигаций RGBI 21 августа к вечеру довольно неплохо вырос, на 0,23%, как будто бы и не было почти двухнедельного непрерывного падения. Новости о том, что Минфин 22 агвуста не будет проводить аукциона по размещению ОФЗ, а также о том, что Банк России разместил свои купонные облигации на сумму, немного превышающую 188 млрд рублей (всего 28% от объема предложения облигаций), на рынок российского госдолга влияния не оказали.

Рубль подешевел, прежде всего, на сообщении о том, что ЦБ РФ по поручению Минфина возобновил покупки иностранной валюты на открытом рынке. Рынок воспринял новость как сигнал к тому, что доллар и евро будут и далее дорожать, хотя новость не так однозначна, ведь Минфин неоднократно заявлял, что покупает валюту только в условиях, когда рубль достаточно стабилен.

Вечером 21 августа с заседания банковского комитета США пришла информация о том, что Соединенные Штаты за период действия экономических санкций заморозили российские активы на сумму в сотни миллионов долларов, и это оказало дополнительное негативное воздействие на российскую валюту. Пара EUR/USD 21 августа выросла всего на 0,3%, до 1,15 146 долларов за евро, преодолев достаточно важный уровень сопротивления в $1,15.

Сегодня, 22 августа, вступает в силу первый пакет новых санкций США против России, что может добавить рублю волатильности. Новости о начале переговоров США и Китая могут влиять на рынок в зависимости от того, договорятся ли стороны о торговом компромиссе. Ситуация непростая, и, по нашим прогнозам, доллар сегодня может остаться на уровнях 67−68 рублей. за доллар, а евро передвинется в коридор 77−78 рублей за евро.

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