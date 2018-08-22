Авиакомпания «СиЛА» возобновила рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск

Новосибирск, , 07:02 — REGNUM Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») приступит к выполнению рейсов по маршруту Новосибирск — Горно-Алтайск с 27 августа, сообщает пресс-служба аэропорта «Толмачево».

Полеты будут выполняться на самолете L-410. Периодичность рейсов — пять раз в неделю. Из Новосибирска самолет будет отправляться в 14:05, время в пути составит 1 час 25 мин. Обратный рейс СЛ 58 вылетает из аэропорта назначения в 16:00 и прибывает в аэропорт Толмачёво в 17:30. Для каждого аэропорта указано местное время.

«Ежедневное выполнение рейсов в Горно-Алтайск — один из наглядных примеров действия программы субсидирования региональных авиаперевозок, развитие которой зависит от поддержки со стороны региональных и федеральных властей», — прокомментировала возобновление рейсов генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») — основана в 2008 году и базируется в Магадане. Коммерческие перелеты перевозчик выполняет с 2014 года. В настоящее время парк авиакомпании насчитывает семь самолётов, среди которых пять — Ан-28, использующихся на местных воздушных линиях. С 2018 года авиакомпания эксплуатирует 2 многоцелевых, двухмоторных самолёта типа L-410-UVP-E20.

Читайте также: Аэропорт «Толмачёво» увеличил пассажиропоток на 18%