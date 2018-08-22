Банк-банкрот из Казани «приговорил» к несостоятельности стекольный завод

Зеленодольск, Татария, , 05:48 — REGNUM ООО «Татагропромбанк», признанный банкротом следом за «Татфондбанком» в мае 2017 года, объявил о намерении обанкротить производителя посуды — АО «Васильевский стекольный завод» из Зеленодольского района. Предприятие задолжало банку по кредитам, выданным в 2016 годах, где в качестве залога выступали цеха, здания завода и участок, на котором он стоит. Иск с требованием признать компанию банкротом ещё не поступил в суд, его планируют подать в сентябре 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий «Татагропромбанка» уведомили о намерении подать иск, так как усмотрел признаки банкротства у должника.

По данным ЕГРЮЛ, завод был создан в Зеленодольском районе в 2008 году. Его основной вид деятельности — производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя. Уставный капитал завода составляет 283 517 317,2 рубля. Первые семь лет работы учредителем общества числилась некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд РТ». Участником общества с 2015 года выступало ликвидируемое ООО «Газ-Трейд», за которым стоит Евгений Сорокин, ранее числившийся директором уже ликвидированного ООО «Интертрастгрупп». Основным владельцем последнего было созданное министерством земельных и имущественных отношений РТ и ООО «Фин техно групп» — ОАО «Сервисная промышленная группа». По информации из открытых источников, среднесписочная численность работников стекольного завода — около 200 человек. Гендиректор — Эдуард Саттаров. Предприятие ведёт свою историю с 1901 года и на сегодня входит в число крупных российских производителей химической посуды.

Примечательно, что при инвентаризации имущества другого обанкроченного банка — «Спурт», утерявшего состоятельностью осенью 2017 года, именно «Васильевский стекольный завод» чаще всех фигурирует в реестре кредитов с пометкой «недостача». Таковых кредитов на январь 2018 года ревизоры насчитали 17. Присутствие завода в списке заёмщиков «Спурта» неслучайно — его учредитель ООО «Газ-Трейд» входил в число крупных акционеров банка.

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В ноябре-декабре 2017 года «Татагропромбанк» и АО «Васильевский стекольный завод» судились дважды. Первый иск был подан банком и в середине марта 2018 года Арбитражный суд РТ удовлетворил требование, взыскав 14,5 млн рублей по кредиту от 2016 года, начислив неустойку в размере двойной ключевой ставки ЦБ РФ, начиная с 27.07.2017 года до момента фактической оплаты суммы долга. Этим же решением на имущество завода, заложенное по договору об ипотеке от октября 2012 года, было обращено взыскание путём продажи с публичных торгов. В список попали здание механического цеха, здание кислородной, хранилище отходов КИП, земельный участок общей площадью 44 576 кв. м. Начальная продажная цена данного имущества была установлена в размере 18,76 млн рублей. 28 июня 2018 года суд второй инстанции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу и в силе данное решение.

В декабре 2017 года завод пытался оспорить один из договоров ипотеки от 2011 года, но в марте 2018 года суд оставил иск без рассмотрения.

А в августе 2018 года стало известно о намерении банка-банкрота подать в суд иск с требованием банкротства васильевского завода.

Для завода эта процедура банкротства не первая. Восемь лет назад, когда он имел иную организационно-правовую форму (ООО), его уже признавали банкротом. В 2009 году предприятие находилось под наблюдением, а с апреля 2010 года было признано банкротом и попало под конкурсное производство. Истцом в банкротном деле выступило ЗАО «Васильевский стекольный завод». И хотя активы ООО на февраль 2010 года составляли 91 611 000 рублей, «из анализа финансового состояния должника и пояснений представителя должника в судебном заседании следует, что финансово-хозяйственная деятельность должника прекращена в конце 2008 года, восстановить платежеспособность должника не представляется возможным». В октябре 2012 года конкурсное производство завода было прекращено.