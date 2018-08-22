Готовь ёлку летом: власти Новосибирска покупают новогоднее дерево

Новосибирск, , 05:41 — REGNUM Новосибирский городской центр наружной рекламы разместил на сайте госзакупок тендер на поставку искусственной новогодней ели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Власти планируют приобрести пока одно новогоднее дерево за 1,15 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Её общая высота — не менее 14 м и не более 14,5 м.

«Ель искусственнаядолжна отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности, иметь срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев и сопровождаться технической и иной документацией», — уточняет заказчик.

До зимы ель будет храниться на складе, а перед новогодними праздниками её установят на площади Маркса в левобережной части Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, к организации и проведению новогоднего праздника в прошлом году были привлечены спонсорские и благотворительные средства. Бюджет строительства и обустройства новогоднего городка в центре города сложился из таких пунктов, как строительство забора и его оформление (1 млн рублей); ледовых фигур, включая горку, (4 млн рублей); свето-, видео-, аудиооборудование (3,5 млн рублей); изготовление деревянных домиков в количестве пяти штук (на это из бюджетных средств было выделено 469 730 рублей). Именно эти домики получили много негативных отзывов со стороны горожан.

Читайте также: «Мрак и безысходность»: почему новогодний Новосибирск не впечатлил горожан

И это лишь часть затрат на новогоднее оформление города в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Пустой «Арбат» и центр без мишуры: Новосибирск за две недели до Нового года