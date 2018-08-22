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«Магнит» определился с ценой buyback

Экономика

Названа компания, через которую «Магнит» проведет обратный выкуп акций

Москва, 22 августа 2018, 05:10 — REGNUM  Сумма, которая будет затрачена «Магнитом» на обратный выкуп акций (buyback), составит 16,5 млрд руб., передает РБК.

Соответствующее решение утвердил совет директоров сети магазинов. Ценные бумаги «Магнита» на Московской бирже руководство будет покупать через дочернюю компанию «Тандер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа состоялось обсуждение возможности обратного выкупа акций «Магнита». Сообщение вызвало биржевой рост акций компании.

Читайте ранее в этом сюжете: «Магнит» анонсировал buyback акций

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