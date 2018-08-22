Гибнущий завод в Югре превратят в индустриальный парк

Ханты-Мансийск, , 05:48 — REGNUM На месте приостановленного завода МДФ в посёлке Мортка (ХМАО) будет создано высокотехнологичное деревоперерабатывающее производство. Правительством ХМАО принято решение о запуске проекта по диверсификации существующей площадки путём создания на её месте индустриального парка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента общественных и внешних связей.

Напомним, работники завода МДФ, который ранее выпускал древесно-волокнистые плиты, сокращены. Сам завод требует капитального ремонта, оборудование морально и физически изношено. В последние годы у предприятия из-за вынужденных простоев возникли проблемы с оплатой труда работникам.

Ранее завод МДФ принадлежал Фонду поколений Югры, который был ликвидирован. Сейчас предприятие готовится к приватизации. Тем временем завод МДФ был градообразующим для посёлка Мортка. На данный момент бывшим сотрудникам завода предлагается работа по специальности в других городах ХМАО или переобучение.

Ключевым компонентом нового индустриального парка на базе завода МДФ станет использование лесосырьевого ресурса.

«Сроки реализации проекта: август 2018 года — декабрь 2021 года», — доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Андрей Шиповалов.

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