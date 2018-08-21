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Уолл-стрит: Индекс S&P 500 ставит новый рекорд

Экономика

Остальные индексы также растут

Нью-Йорк, США, 21 августа 2018, 23:06 — REGNUM  Индекс S&P 500 фондового рынка США поставил новый рекорд — индекс преодолел максимум конца января текущего года, 21 августа передает агентство Reuters.

С начала торгов индекс S&P 500 вырос на 0,57% и достиг отметки в 2873,23 пункта. Остальные индексы также растут: Dow Jones вырос на 0,45% до 25 874,68 пунктов, Nasdaq — на 0,88% до 7889,73 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Уолл-стрит 21 августа начались в «зеленой зоне» — на настроении рынка позитивно сказались прибыли энергетических компаний и новости о предстоящих торговых переговорах США и Китая.

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