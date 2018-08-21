Транспортная схема Ростовской агломерации обойдётся в 40 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 22:14 — REGNUM Министерство транспорта Ростовской области объявило открытый конкурс, победитель которого должен выполнить научно-исследовательскую работу «Разработка комплексных схем организации дорожного движения Ростовской агломерации на период до 2035 года». Об этом сообщает на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM 21 августа.

Стоимость изучения транспортной схемы и разработка новой модели оценена почти в 40 млн рублей. Эти средства будут направлены из региональной казны. Проект должен появиться к 17 декабря 2018 года.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен дать комплексную оценку современного состояния транспортной системы Ростовской агломерации, оценить её возможности обеспечения транспортных потребностей до 2034 года, разработать единую информационную базу данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации.

Кроме того, необходимо проанализировать перспективы развития транспортной системы, оценить эффективность принятых проектов развития транспортной инфраструктуры, разработать актуальную транспортную модель с учётом синхронного функционирования транспортной инфраструктуры в Ростове-на-Дону, а также сформировать предложения по внедрению интеллектуальных транспортных систем для совершенствования управления дорожным движением и общественным транспортом в Ростовской агломерации.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила открытый конкурс на разработку новой маршрутной схемы. Стоило выполнение научно-исследовательских работ по разработке схемы маршрутной сети общественного транспорта города почти 5,2 млн рублей. Проект был выполнен учёными Донского государственного технического университета, но подвергся критике со стороны горожан, а потому внедрён так и не был.

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