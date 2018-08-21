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В Совфеде отреагировали на заморозку США российских активов

Экономика

«США не нужна сильная Россия»

Москва, 21 августа 2018, 21:49 — REGNUM  Антироссийские санкции США — самое наглое и беспардонное вмешательство во внутренние дела России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«США не нужна сильная России ни в каком виде. Советский Союз проиграл санкционную войну США во многом потому, что был политически раздроблен на тысячи кусков, и мы все знаем, к каким последствиям это привело. Единство России — вот главная причина того, что на этот раз у американцев ничего не выйдет», — сказал сенатор.

Вашингтон заморозил российские активы в стране на сотни миллионов долларов, говорится в заявлении заместителя главы американского минфина Сигал Манделькер.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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