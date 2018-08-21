В Туркестанской области Казахстана фермеры запустили «робота-пастуха»

Туркестан, Казахстан, , 21:11 — REGNUM На молочной ферме в Ордабасинском районе Туркестанской области в производственный процесс внедрили «работа-пастуха», который собирает корм и сено, очищает стойло и контролирует правильное питание коров, передает 21 августа телеканал «24 Хабар».

На предприятии также внедрен «робот-дояр», который способен обслуживать 60 коров три раза в сутки. В течение суток на предприятии перерабатывается 50 тонн молока, из которого изготавливают кефир, сметану, сыр и курт.

Напомним, корейский институт передовых технологий (KAIST) и сотрудники имперского колледжа Лондона разработали в 2018 году робота-пастуха, который отгоняет птиц от воздушных коридоров.

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