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В Узбекистане планируют создать ассоциацию инженеров

Экономика

Опубликован проект постановления правительства

В Узбекистане планируют создать ассоциацию инженеров
John Jones
Строители

Ташкент, 21 августа 2018, 20:26 — REGNUM  При министерстве строительства Узбекистана планируют создать национальную ассоциацию инженеров. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, которое опубликовано 20 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

В основные задачи ассоциации входит координация усилий инженеров для решения проблем в области инжиниринга, изучение, обобщение и распространение научно-технической информации и другие направления.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании государственного комитета по архитектуре и строительству в министерство строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана создал министерство строительства

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Регулирование в строительстве
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