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ЮАР может ответить на пошлины Трампа запретом «ножек Буша»

Экономика

Мясо птицы из США было выведено правительством ЮАР из-под действия «антидемпингового тарифа» в 2015 году

Кейптаун, 21 августа 2018, 19:53 — REGNUM  Южноафриканская ассоциация производителей птицы (SAPA) призвала правительство ЮАР ввести ограничения на импорт птицы из США, 21 августа передает агентство Reuters.

Мясо птицы из США было выведено правительством ЮАР из-под действия «антидемпингового тарифа» в 2015 году. Это позволило американским производителям экспортировать на южноафриканский рынок не менее 65 тыс. тонн продукции из мяса птицы — прежде всего, куриных голеней, спинок и крыльев.

Согласно заявлению SAPA, ограничение импорта «ножек Буша» может стать ответом на 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные пошлины на алюминий, введенные администрацией Дональда Трампа — в том числе, для металлургической продукции ЮАР.

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