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Власти Чимкента готовы выделить $1,4 млн на строительство аэропорта

Экономика

Средства будут направлены на строительство дороги и парковки

Власти Чимкента готовы выделить $1,4 млн на строительство аэропорта
Rassim
Чимкент

Чимкент, Казахстан, 21 августа 2018, 19:33 — REGNUM  Власти Чимкента готовы выделить на строительство нового терминала аэропорта 500 млн тенге ($1,38 млн) и три гектара земли, передает 20 августа телеканал Astana TV.

20 августа глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил третий город республиканского значения с рабочим визитом. Премьер принял участие в обсуждении перспектив развития Чимкента.

Глава региона Габидулла Абдрахимов представил главе правительства перспективные проекты. Власти города потратят 500 млн тенге на строительство дороги и парковки. Компания SCAT готова выделить 17,8 млрд тенге ($49,3 млн) на строительство здания терминала и стоянки для самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа руководитель отдела экономики и финансов Чимкента Кенжебек Жанбосынов заявил, что власти города планируют уменьшить бюджет на 41,8 млрд тенге ($115,7 млн).

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Экономика Казахстана
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