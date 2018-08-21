Украина намерена просить МВФ о новой программе финансовой помощи

Киев, , 18:57 — REGNUM Украина намерена просить Международный валютный фонд (МВФ) о принятии новой программы финансовой помощи стране. Об этом сообщает 21 августа издание «Украинские новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как ожидается, инициатива Киева станет предметом переговоров во время предстоящего в сентябре визита миссии МВФ. Украинская сторона намерена представить фонду свой проект новой трёхлетней программы кредитования. Киев хотел бы, чтобы она начала действовать сразу же после завершения текущей программы в марте 2019 года.

Размер предполагаемой новой программы пока не называется, однако, по сведениям издания, речь может идти приблизительно о $9−10 млрд, то есть о сумме, которая не была выбрана Украиной в рамках текущей программы.

Как передавало ИА REGNUM, миссия МВФ посетит Киев по запросу украинской стороны 6−19 сентября 2018 года. В пресс-службе фонда ранее сообщили, что стороны обсудят «дельнейшие шаги, в том числе финансовую помощь со стороны МВФ для поддержания политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого всеобъемлющего роста экономики Украины».

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