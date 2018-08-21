Российские активы на сотни миллионов долларов заблокированы в США — Минфин

Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Власти США заблокировали российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Об этом сегодня, 21 августа, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.

Заявление Манделькер было опубликовано на сайте американского минфина незадолго до её выступления в конгрессе. Сегодня чиновница, которая ответственна в минфине за санкции, должна отчитываться по санкционному давлению на Россию перед банковским комитетом сената конгресса США .

Какие именно российские активы оказались заблокированным на территории США, не уточняется.

Напомним, ранее сегодня американский минфин объявил о внесении в санкционный список по Северной Корее двух российских граждан, шести российских кораблей и двух компаний. Все они якобы нарушают режим международных и американских санкций против КНДР.

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