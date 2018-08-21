В Мордовии обсуждают систему полного цикла обращения с отходами

Саранск, , 18:08 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам создания в республике современной системы сбора и сортировки коммунальных отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам Волкова, изменения в системе тарифов на обращение с ТКО нацелены на развитие и модернизацию всей системы работы с мусором.

«На первый план сейчас выходят вопросы экологии, продуманной, удобной для жителей схемы сбора, вывоза и последующей переработки бытовых отходов. Переход на новую систему обращения с отходами — это цивилизованный подход к проблеме мусора, который позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду», — отметил глава республики.

В настоящее время правительство Мордовии разрабатывает детальный план мероприятий по созданию в республике полного цикла сбора, вывоза и переработки отходов. В частности, планируется модернизация мусоросортировочного комплекса Саранска за счет средств федерального и республиканского бюджетов. С учетом раздельного сбора отходов в республике модернизация перерабатывающих мощностей позволит увеличить отбор вторичного сырья на 30%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года компания «Ремондис» Саранск (дочерняя структура немецкой Remondis) заявила о готовности инвестировать в строительство крупных объектов по утилизации отходов в республике. Речь шла о концессионном соглашении на 25-летний период, в течение которого общий объем инвестиций должен составить 1,8 млрд рублей. В течение ближайших двух лет планировалось строительство шести перегрузочных станций, первой карты полигона твердых бытовых отходов с ежегодной мощностью 280 тыс. тонн, а также строительство уникального мусоросортировочного комплекса, где сортировка ТБО будет производиться на новой линии с применением оптики.

В июле 2017 года конкурсная комиссия министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии присвоила компании статус регионального оператора обращения с ТБО. Приступить к обязанностям по обслуживанию населения в этой сфере «Ремондис» должна была до начала 2018 года.