Вторник, 21 Августа 2018 года
18:24:49 МСК

На Уолл-стрит царит «умеренный оптимизм»

Экономика

Торги проходят в «зеленой зоне»

Нью-Йорк, США, 21 августа 2018, 18:18 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США растут — вероятнее всего, весь день пройдет в «зеленой зоне», 21 августа передает агентство Reuters.

С начала торгов индекс Dow Jones вырос на 87,40 пункта (0,34%), на 25 846,09 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,98 пункта (0,38%), до 2868,03, индекс Nasdaq вырос на 44,45 пункта (0,57%), до 7865,46 пункта.

Поводами для «умеренного оптимизма» Уолл-стрит стали предстоящие переговоры между США и Китаем, от которых ожидают «разрядки» в торговой войне, а также рост акций компаний энергетического сектора.

Читайте также: Уолл-стрит падает: Рынок напуган торговой войной США и Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить