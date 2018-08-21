На Уолл-стрит царит «умеренный оптимизм»

Нью-Йорк, США, , 18:18 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США растут — вероятнее всего, весь день пройдет в «зеленой зоне», 21 августа передает агентство Reuters.

С начала торгов индекс Dow Jones вырос на 87,40 пункта (0,34%), на 25 846,09 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,98 пункта (0,38%), до 2868,03, индекс Nasdaq вырос на 44,45 пункта (0,57%), до 7865,46 пункта.

Поводами для «умеренного оптимизма» Уолл-стрит стали предстоящие переговоры между США и Китаем, от которых ожидают «разрядки» в торговой войне, а также рост акций компаний энергетического сектора.

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