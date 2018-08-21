Минэнерго предлагает повысить тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

Москва, , 17:50 — REGNUM Минэнерго России предлагает повысить тарифы на жилищно-комунальные услуги с 1 января 2019 года на 1,7%, а с 1 июля 2019 года — на 4%. Об этом 21 августа сообщил РИА «Новости» замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

Замминистра пояснил, что Минэкономразвития предлагает индексировать тарифы с июля на 2,4%, что ниже инфляции, в свою очередь предложение Минэнерго предусматривает индексацию с июля в соответствии с уровнем инфляции — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%.

На минувшей неделе Минэкономразвития предложило в связи с повышением НДС провести двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в следующем году: с 1 января — на 1,7%, а с 1 июля — таким образом, чтобы тарифы оставались"в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

Центробанк России, напомним, прогнозирует инфляцию в 2019 году в районе 4%.

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