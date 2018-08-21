Вторник, 21 Августа 2018 года
18:25:24 МСК

Минэнерго предлагает повысить тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

Экономика

Ведомство предлагает индексировать тарифы в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции

Москва, 21 августа 2018, 17:50 — REGNUM  Минэнерго России предлагает повысить тарифы на жилищно-комунальные услуги с 1 января 2019 года на 1,7%, а с 1 июля 2019 года — на 4%. Об этом 21 августа сообщил РИА «Новости» замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

Замминистра пояснил, что Минэкономразвития предлагает индексировать тарифы с июля на 2,4%, что ниже инфляции, в свою очередь предложение Минэнерго предусматривает индексацию с июля в соответствии с уровнем инфляции — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%.

На минувшей неделе Минэкономразвития предложило в связи с повышением НДС провести двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в следующем году: с 1 января — на 1,7%, а с 1 июля — таким образом, чтобы тарифы оставались"в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».

Центробанк России, напомним, прогнозирует инфляцию в 2019 году в районе 4%.

Читайте также:

Повышение тарифов ЖКХ из-за НДС. Нужно продумать «социальную» часть

Резать хвост по частям: о новой индексации тарифов ЖКХ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение тарифов на услуги ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить