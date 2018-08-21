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Украинская компания построит в Узбекистане фармацевтический завод

Экономика

Предприятие появится на территории фармацевтической индустриальной зоны

Ташкент, 21 августа 2018, 17:46 — REGNUM  Украинское предприятие «Фармак» планирует построить в Ташкентской области Узбекистана производство фармацевтической продукции, сообщает 21 августа издание «Подробно.uz».

Проект строительства завода согласовали председатель совета правления «Фармак» Филя Жебровская и посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев. Предприятие появится на территории фармацевтической индустриальной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня состоялся экономический форум с участием предпринимателей из Узбекистана и Украины. В ходе форума были подписаны соглашения на общую сумму $25 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Украина подписали экономические соглашения на $25 млн

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Экономика Узбекистана
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