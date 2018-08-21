Общее количество МФО в РФ сократилось за 2017 год на 12% – ЦБ РФ

Москва, , 18:08 — REGNUM На 17 августа 2018 года в Государственном реестре насчитывается 2 тысячи 57 МФО, из которых микрофинансовых компаний — 62, микрокредитных компаний — 1995. Об этом 21 августа редакцию ИА REGNUM в ответе на её официальный запрос проинформировала пресс-служба Банка России.

Кроме того, Банк России акцентировал внимание на том, что только те организации, которые состоят в Государственном реестре, являются микрофинансовыми.

«Отсутствующие в реестре организации, занимающиеся выдачей потребительских микрозаймов, являются нелегальными кредиторами, и взаимодействие с ними опасно для потребителя», — предупредил регулятор.

Также ЦБ РФ отметил, что общее количество МФО за 2017 год сократилось на 12% (за 2016 год — на 28%).

«При этом портфель займов вырос за 2017 год на 28% (за 2016 год — на 25%), — подчеркнули в ЦБ РФ. — Это показывает, что услуги микрофинансовых организаций являются востребованными».

Ещё один любопытный факт, обнародованный регулятором, — пятую часть портфеля микрозаймов МФО (более 20%) составляют займы малому и среднему бизнесу.

«Ставки по данным видам микрозаймов начинаются от 8% (ниже банковских) благодаря государственной поддержке данного направления микрофинансирования», — сообщил ЦБ РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединённого кредитного бюро, число признанных банкротами граждан РФ в период с января по март 2018 года увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек. С 1 октября 2015 года за время существования института потребительского банкротства в России банкротами признаны 59 тысяч граждан.

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