Почему ЦБ РФ против отмены в РФ института микрофинановых компаний?

Москва, , 18:10 — REGNUM Микрофинансовые институты обеспечивают доступность финансовых услуг для тех потребителей, которым не доступны банковские продукты. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России в ответе на официальный запрос ИА REGNUM.

В частности редакция ИА REGNUM попросила главный финансовый регулятор государства ответить: каков, по мнению руководства Центробанка РФ, основной смысл существования в РФ института микрофинансовых организаций, если в стране есть развитая банковская система?

«Рынок микрофинансирования — часть финансовой системы страны, которая не конкурирует с кредитными организациями, а дополняет банковский сегмент, — убеждены в Центральном банке. — Микрофинансовые институты обеспечивают доступность финансовых услуг для тех потребителей, которым не доступны банковские продукты (банки отказывают в кредитах), работают в регионах, где не представлены кредитные организации, предлагают финансовые продукты, отсутствующие в продуктовых линейках банков, способствуют повышению финансовой грамотности и формированию кредитных историй своих клиентов».

Кроме того, регулятор проинформировал, что Банк России ведёт государственный реестр МФО, обеспечивает надзор за деятельностью участников микрофинансового рынка напрямую и через саморегулируемые организации.

«Для всех лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов/займов, установлен целый ряд законодательных ограничений, направленных на защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг — физических лиц (Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»)», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ РФ.

В числе этих мер: ограничение полной стоимости потребительского займа (допустимое превышение среднерыночного значения на 1/3 по соответствующей категории займа), а также ограничение на размер взимаемой неустойки (штрафа, пеней) за нарушения исполнения обязательств по договорам потребительского займа.

Кроме того, для МФО установлены дополнительные ограничения деятельности по предоставлению потребительских займов (Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»). Оные, если верить пресс-службе ЦБ РФ, представляют собой:

«Ограничение общей суммы потребительских микрозаймов, предоставляемых одному заёмщику — физическому лицу (МФК: не более 1 млн рублей — п. 2 ч. 2 ст. 12, МКК: не более 0,5 млн рублей — п. 2 ч. 3 ст. 12) и ограничение на начисление процентов по краткосрочным до 1 года потребительским микрозаймам».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ за первое полугодие 2018 года выявил около 1900 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения. По данным регулятора, количество таких «чёрных кредиторов» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло вдвое. В основном рост данного показателя связан с расширением региональной активности ЦБ РФ в регионах по поиску подобных организаций.

Кроме того, в России число незарегистрированных микрофинансовых организаций (МФО) в 2017 году выросло до 6,6 тыс.