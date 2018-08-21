Центробанк не защитит граждан РФ от недобросовестных МФО и коллекторов?

Москва, , 18:06 — REGNUM Центральный банк России установил повышенные требования к МФО, ориентированные на выдачу так называемых PDL-займов, или, говоря иначе, займов до зарплаты (PayDay Loans). Об этом пресс-служба ЦБ РФ сообщила в своём ответе на официальный запрос редакции ИА REGNUM.

В данном запросе редакция ИА REGNUM предложила Банку России ответить в числе прочего на вопрос: действительно ли схема, позволяющая гражданам РФ получать кредиты в микрофинансовых организациях удалённо, путём заполнения лишь соответствующей формы на сайтах МФО, была предложена и одобрена Центральным банком России, а также рассказать, намерен ли ЦБ РФ принять какие-либо меры для ужесточения контроля за деятельностью российских микрофинансовых организаций.

«Банк России установил повышенные требования по формированию резервов для МФО, ориентированных на выдачу PDL-займов (так называемых «займов до зарплаты», PayDay Loans), — сообщила пресс-служба ЦБ РФ. — В настоящее время в Государственной думе рассматривается законопроект, подготовленный в соответствии с предложениями Банка России, о дальнейшем ужесточении регулирования рынка МФО».

Согласно данным предложениям, планируются дальнейшие ограничения по начислению процентов, а также введение специального продукта — краткосрочного микрозайма с фиксированной стоимостью.

«Предложенные ограничения направлены на исключение тех компаний, которые получают прибыль за счёт работы на предельных значениях ПСК (полная стоимость кредита — прим. ИА REGNUM ), злоупотребляют пролонгациями и рефинансированием, не имеют качественной экспертизы кредитных рисков, предоставляют займы гражданам, неспособным их обслуживать, провоцируют рост неоправданной долговой нагрузки заёмщиков», — сообщил Банк России.

Кроме того, в 2017 году начал действовать базовый стандарт по защите прав потребителей услуг МФО, согласно которому микрофинансовая компания не имеет права выдавать одному гражданину РФ больше десяти PDL-займов в год, продлевать такие договоры более семи раз подряд и выдавать последующий заём до полного погашения предыдущего.

«Кроме того, с января 2018 г. развитие сегмента PDL ограничивает требования к резервам: под займы до зарплаты они существенно выше, чем под займы малому и среднему бизнесу, — сообщил Центробанк РФ, и уточнил, что, поскольку повышение финансовой доступности для граждан во всём мире считается важной задачей экономического развития, Банк России уделяет данному вопросу первостепенное внимание.

В ЦБ убеждены: доступные финансовые услуги и продукты позволяют повысить уровень жизни граждан РФ, а современные финансовые технологии, используемые компаниями, позволяют не только приблизить потребителя к финансовой организации, где бы он ни находился, но и снизить стоимость продуктов и услуг.

Отдельного внимания заслуживает и комментарий Центрального банка, касающийся оформления кредитов через сеть интернет.

«Регулирование выдачи онлайн-займов предполагает, что только крупные микрофинансовые компании (их на рынке 62) имеют право делегировать первичную идентификацию заёмщика банку (проводить её заочно), — гласит ответ ЦБ РФ на запрос ИА REGNUM . — В иных случаях первичная идентификация проводится только при личном присутствии заёмщика. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг микрофинансовых организаций (МФО) обязывает МФО фиксировать все факты непосредственного взаимодействия с заёмщиком, осуществляющиеся по инициативе МФО, как телефонные звонки, так и письменное взаимодействие. Данные материалы должны храниться не менее 6 месяцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы РФ Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») российское законодательство о микрофинансовых организациях несовершенно. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию об участившихся случаях, когда представители МФО начинают через коллекторов требовать у некоторых граждан РФ возврата кредитов, которых те не получали и не оформляли.

По мнению парламентария, нужно отрегулировать многие вопросы, связанные в том числе с закредитованностью населения из-за того, что пени и штрафы порой в разы превышают сумму основного долга.

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