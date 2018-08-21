Банк России: Для многих МФО — единственная возможность получить средства

Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России за 2017 год составил около 113 млрд рублей, из которых 80% приходилось на физических лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 августа, в управлении по связям с общественностью Северо-Западного главного управления Банка России.

«Услугами МФО пользуются также начинающие предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса. Для многих из них это — единственная возможность получить средства для развития. В МФО обращаются также люди, не имеющие кредитной истории, которые вряд ли могут рассчитывать на одобрение банковского кредита. МФО дают возможность заемщику сформировать или исправить кредитную историю», — сообщили в управлении, отметив, что микрофинансовые организации часто маскируются «черные кредиторы», не зарегистрированные в реестре Банка России.

«Их деятельность не подчиняется регулятору, поэтому их ставки могут быть выше легальных, а методы возврата долга — нецивилизованными. Если от гражданина требуют вернуть деньги, которые он не занимал, следует в первую очередь обратиться в МФО, информацию о задолженности перед которой он получил. Параллельно можно подать жалобу в Банк России», — заявили в управлении.

При наличии идентичных жалоб на одни и те же МФО Центральный банк проводит проверку, выявляет источник проблемы и наказывает виновных.

«Жалобы на взыскание задолженности во многих случаях связаны с разъяснением законодательства. Нарушения со стороны МФО подтверждаются лишь в 1% случаев», — отметили в Северо-Западном ГУ Банка России.

Так, в первом полугодии 2018 года жители Северо-Западного федерального округа РФ подали в Банк России 833 жалобы на МФО, 493 таких жалобы поступили из Санкт-Петербурга.

В случае нарушения прав потребителей нелегальными кредиторами или взыскателями в Банке России посоветовали обращаться в правоохранительные органы или в Федеральную службу судебных приставов, а при обращении в полицию «обязательно предоставить подтверждения угроз со стороны взыскателей».

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Отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России в 2018 году выявил несколько десятков «черных кредиторов» и сообщил о них в правоохранительные органы. По фактам незаконной микрофинансовой деятельности полиция Санкт-Петербурга возбудила семь дел, прокуратуры Архангельской, Вологодской, Новгородской и Калининградской областей — 24 дела об административных правонарушениях. Три организации, незаконно выдававшие кредит, уже признаны виновными. Всего на Северо-Западе РФ зарегистрированы 226 микрофинансовых организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России получает всё более широкое распространение новая мошенническая схема: МФО пользуются формальным правом оформлять кредиты без личного присутствия гражданина, но с использованием и верификацией его персональных данных, фальсифицируют эти кредиты, после чего передают коллекторам «информацию» о «должниках», а также портят гражданам их кредитную историю.

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