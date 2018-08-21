В Литве зафиксировали резкий рост транзитных грузов в Калининград

Вильнюс, , 17:26 — REGNUM Министерство транспорта и коммуникаций сегодня, 21 августа, подвело итоги грузового и пассажирского потока за первое полугодие 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, кроме прочего, литовское ведомство констатировало резкий рост транзитного грузопотока через Литву по направлению в Калининградскую область.

«Увеличилось количество всех основных грузов — удобрений, минеральных продуктов, нефти и нефтепродуктов, чёрных металлов, продуктов растительного происхождения. Увеличились транзитные перевозки: через Клайпеду — на 12%, в направлении Калининградской области — на 31%», — говорится в отчёте министерства.

Литовское ведомство также зафиксировало рекордный рост контейнерных погрузок в Клайпедском порту — за полугодие сразу на 40,2%, тогда как рост в Риге, Таллине и Калининграде — 4−8%.