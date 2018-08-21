Украина гордится сотрудничеством с США в космосе — посол

Киев, , 17:19 — REGNUM «Украина успешно развивает сотрудничество с США в космической и военной сферах, авиастроении, в частности, Вашингтон закупит украинские двигатели вместо российских в рамках запуска ракеты Antares». Об этом 21 августа на пресс-конференции в Киеве заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Одна из сфер взаимодействия — это космос. Тут есть возможность развивать это направление, у американцев есть заинтересованность… Сегодня наше КБ «Южное» и «Южмаш» живут фактически за счет американского направления. Это запуски Antares… Сегодня мы рассматриваем развитие этого проекта… Посольство обеспечило возможность поставки наших двигателей вместо российских на этот проект. Их только надо сделать и поставить… У нас есть планы на ближайшие три запуска», — сказал Чалый.

Он напомнил, что в этом году активизировалось сотрудничество украинской компании «Антонов» и американского «Боинг» в рамках совместного производства целой линейки самолетов.

«Есть возможность развития сотрудничества в сфере авиастроения. Большой инвестор уже заходит на украинский рынок для совместного производства самолетов. У нас, у «Антонова» с «Боингом» подписан договор… Появляются возможности, мы должны сразу активно заходить, потому что на рынке большая конкуренция», — добавил Чалый.

По его словам, до конца 2018 года Украина получит от США права на получение двух катеров береговой охраны типа Island. Катера усилят украинские позиции в Черноморском бассейне.

«Это пилотный проект. Если мы пойдем по нему успешно, то потом сможем развивать и по морскому компоненту, и в получении других видов вооружений. Это не будет быстро. Но в этом году получим права на их получение. Дальше их надо оборудовать, подготовить вооружения, команде потребуется пройти обучение. Этот процесс займет месяцы», — сказал дипломат.

Посол сообщил, что в настоящее время Киев и Вашингтон работают над заключением прямых военных контрактов.

«Есть желание прямых поставок. Сейчас больше работают над этим. Американцы традиционно работают с другими странами по прямым поставам вооружений. Есть межгосударственные соглашения. Мы создаем условия для такого сотрудничества. В процессе подготовки еще одно соглашение с Пентагоном об упрощении нашего военно-технического сотрудничества… Были контракты структур «Укроборонпрома», в частности, наибольший в истории наших отношений коммерческий контракт на закупку снайперских систем и контрснайперского оборудования на сумму более 41 млн долл. Это малые виды летальных вооружений. За год Украина стала третьей по объему контрактов с США… Такого взаимодействия оборонных ведомств никогда не было», — рассказал Чалый.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Киев подписал контракт с Парижем, а не с США на поставку 55 вертолетов.

«Американцы будут ожидать от нас дороги с двусторонним движением. Они готовы продолжить предоставление прямой военно-технической помощи. Кстати, она абсолютно не имеет коррупционной составляющей… Они готовы поставлять это бесплатно, но им надо объяснить своим плательщикам налогов, что мы также что-то покупаем у них. Поэтому я хотел бы предложить президенту и главе правительства видеть не только Францию с вертолетами, но и видеть США. Это принципиальная позиция, говорю вам публично… Если у нас ограничены ресурсы, нам надо активнее работать с США по закупке вооружений… Мы должны и получать, и закупать, и даже поставлять», — подчеркнул Чалый.

Как сообщалось, с весны 2014 года Украина вела переговоры с США о поставках летального оружия. До 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальным вооружением, в частности, автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами. В марте 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине.

30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает выделение Украине $250 млн на оборонные нужды, в том числе на летальное оружие.

Напомним, в 2018 году ГП «Антонов» заключило контракт с американской авиапромышленной компанией Boeing. Американский гигант будет производить комплектующие для самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178. До 2014 года детали для этих самолетов поставляла Россия.

Кроме того, президент ГП «Антонов» Александр Донец сообщил, что авиастроитель планирует начать серийное производство самолетов без российских деталей уже в 2019 году.