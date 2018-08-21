В Ульяновскую область прибыли лопасти для второго ветропарка

Ульяновск, , 17:13 — REGNUM В Ульяновской области продолжается реализация проекта по ветроэнергетике. В регион прибыли лопасти для второго ветропарка, произведённые датской компанией Vestas. Они будут дорабатываться на территории региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Vestas осуществляет поставку компонентов для второго ветропарка водным путём в грузовой речной порт на левом берегу Волги. Туда прибыли уже пять судов с заготовками лопастей, ожидается ещё пять, которые вместе доставят 60 заготовок. Помимо лопастей, компания Vestas осуществляет поставку других компонентов: башен, ступиц и трансмиссий.

Сегодня, 21 августа, площадку для разгрузки лопастей посетил глава региона Сергей Морозов.

«В Ульяновске приступили к разгрузке заготовок, произведённых датской компанией Vestas для второго ветропарка на 50 МВт. Доработка компонентов, которые начали поставлять по Волге, будет проходить на территории нашей области. Первые лопасти Vestas произведёт уже в этом году. Ранее компания начала готовить кадры в учебном центре, размещённом на базе наноцентра, до конца года будет создано более 200 рабочих мест. Таким образом, мы можем говорить о том, что в Ульяновской области продолжается становление новой отрасли экономики, альтернативной энергетики. И я горжусь, что мы стали одним из первых регионов страны, где реализуются подобные масштабные проекты», — отметил в ходе поездки глава региона Сергей Морозов.

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Руководитель «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов сообщил, что доставка заготовок лопастей, пока строится собственный завод в Ульяновске, идёт с завода компании в Испании «по Средиземному и Черному морям, далее по каналам и потом по Волге около четырёх недель». Разгрузку ведут двумя кранами, грузоподъёмность которых составляет 250 и 350 тонн.

«Далее грузим на тяжелые траки и отправляем на доработку — покраску, шлифовку делают обученные ульяновские специалисты. Мы готовим сотрудников будущего завода здесь, в Ульяновске», — сказал Кимал Юсупов.

Доработка лопастей — оснащение лифтами, кабельными каналами и прочим оборудованием будет идти в регионе. Мощность второго ветропарка, возводимого совместным Фондом «Фортум» и «РОСНАНО», составит 50 МВт. Всего будет установлено 14 ветротурбин, как и в первом ветропарке, но большей мощности: по 3,6 МВт каждая. Первый ветропарк на 35 МВт заработал и дал в сеть первые партии энергии в январе этого года. Расположены обе площадки недалеко друг от друга, в районе села Красный Яр. Напомним, строительство второго ветропарка началось в июле, в настоящее время идёт обустройство фундамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года было подписано соглашение по размещению на территории региона производства лопастей для ветрогенераторов. В феврале 2018 года подписан специальный инвестиционный контракт стоимостью 1 млрд рублей в сфере ветроэнергетики. Ожидается, что в результате будет создано более 200 рабочих мест.