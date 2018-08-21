В Литве для выхода из БРЭЛЛ строят новый дата-центр

Вильнюс, , 17:08 — REGNUM Литовский оператор по поставкам электроэнергии Litgrid сегодня, 21 августа, объявил о начале строительства в Вильнюсе нового дата-центра, который станет центром управления электроэнергии после выхода Литвы из системы БРЭЛЛ (общая электроэнергическая система Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) и синхронизации электросистем Прибалтики с системами континентальной Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На окраине Вильнюса, где будет построен дата-центр сегодня заложили символическую капсулу, стоимость проекта — 12 млн евро. По утверждению главы Litgrid Дайнюса Вербицкаса, новый центр заработает до 2025 года, когда Литва планирует покинуть БРЭЛЛ, а его функцией станет контроль электроэнергопотоков, который сейчас осуществляется «из Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе 28 июня страны Прибалтики, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации с сетями континентальной Европы до 2025 года. Первый этап синхронизации будет стоить порядка 445 млн евро, Литва надеется на 75% финансирования от этой суммы со стороны ЕС. Сейчас Литва имеет единственное соединение с Польшей — LitPolLink — на основе его и строится вся работа по синхронизации с сетями континентальной Европы. Весь проект по десинхронизации с БРЭЛЛ Литва оценила в миллиард евро — это расходы только Литвы.