Липецкий депутат выступила против возрастной дискриминации на предприятиях

Москва, , 17:00 — REGNUM Снизить пенсионные взносы для работодателей, на предприятиях которых работают сотрудники предпенсионного возраста, и продумать меры социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста, оставшихся без работы, предложила председатель комитета Липецкого областного совета депутатов по социальным вопросам Оксана Глотова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с такими предложениями она выступила на парламентско-общественных слушаниях по пенсионной реформе, которые прошли в Госдуме 21 августа.

«Сегодня хотелось бы поднять проблему, которая очень волнует людей предпенсионного возраста, — это проблема занятости… Эта проблема не только существует, но она назрела для немедленного решения, особенно сегодня, с учетом обсуждаемой темы. На одной из встреч мне сказали: «Сегодня много говорится о том, что эта проблема будет решена, но мало говорится, как именно». Люди ждут конкретных предложений. Они хотят знать, что же будет сделано, чтобы гарантировать им занятость…

И мужчины, и женщины после 50 — предпенсионного возраста — очень боятся потерять работу, потому что найти новую по специальности очень и очень сложно. Вот и пополняют зрелые, квалифицированные, опытные специалисты многочисленные ряды охранников и вахтеров. Поэтому мы предлагаем обязательно учитывать как один из основных критериев уровень образования и уровень квалификации».

Также липецкий депутат обратила внимание на негласную дискриминацию, которая не является секретом. По мнению Глотовой, решать эту проблему нужно комплексно, а не запугивая работодателей. Компании и предприятия должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить рабочие места для более опытных сотрудников.

«Сегодня существующий трудовой кодекс, конечно, формально защищает граждан от возрастной дискриминации. Но мы все с вами прекрасно знаем, что работодатели охотнее принимают на работу лиц более молодого возраста и охотнее увольняют и сокращают лиц более зрелых, более возрастных. И я хочу сказать, что эту проблему необходимо решать комплексно, с учетом интересов и работника, и работодателя. Одними только драконовыми карательными мерами мы не заставим работодателей удерживать людей предпенсионного возраста у себя на производстве. Здесь необходимы те меры поддержки, которые действительно заинтересуют работодателя в том, чтобы он сохранял рабочие места для этой категории людей. И здесь нам видится решение проблемы в существенном снижении страховых взносов для работодателей, у которых на производстве работают люди предпенсионного возраста».

Также Оксана Глотова призвала коллег продумать меры поддержки для категории граждан, оказавшихся в зоне риска по безработице:

«Мы считаем, что необходимо социально поддержать тех лиц предпенсионного возраста, которые по каким-то причинам остались без работы. И поэтому мы предлагаем существенно увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста.

И еще одна тема — вопрос о накопительной части пенсии. Мы предлагаем рассмотреть возможность разморозки и разрешить выплаты с 55−60 лет хотя бы для категории лиц малоимущих или попавших в трудную жизненную ситуацию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе прошли в Госдуме 21 августа. Второе чтение законопроекта состоится 24 сентября. К этому времени рабочая группа по доработке пенсионной реформы, которую возглавила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, проанализирует все предложения, озвученные в первом чтении.