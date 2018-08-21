Поддержание курса рубля не является приоритетом для Минфина РФ

Москва, , 16:58 — REGNUM После шести дней паузы Банк России возобновил покупку валюты для Минфина РФ. В минувшую пятницу, 17 августа, на эти цели было потрачено 17,5 млрд руб. Это на 0,8 млрд рублей больше среднедневного плана покупки на август. Похоже, ранее Центробанк просто брал паузу в этом вопросе. До сих пор ни ЦБ РФ, ни Минфин не объявляли о корректировке планов покупки валюты за август месяц. Если так, то до конца августа будет ежедневно покупать валюту на рекордные 22,7 млрд рублей, заявил корреспонденту старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

«Лишь в конце прошлой недели курс российской валюты стабилизировался и у рубля появился потенциал для небольшого укрепления. Но Минфин не дал его реализовать, сразу начав покупку валюты в резервы. Стоит отметить, что 21 августа курс пары доллар/рубль скакнул вверх на 1%, в моменте он поднимался до 67,45 рубля», — отметил эксперт.

Своими действиями Минфин в очередной раз дал понять рынку, что поддержание курса рубля для него не является приоритетом. Похоже, основная задача на текущий момент — накопление валютных резервов на случай потрясений в экономике. Слабый рубль позитивно сказывается и на профиците бюджета, и на экономике (так как усиливает позиции российских экспортёров на внешних рынках). Возможно, Минфин готовится к худшему — расширению санкций к России в августе.

«Не исключено, что осенью курс доллара поднимется в район 70 рублей, а курс евро — к 80 рублям. Более сильного ослабления рубля ждать не стоит — российская экономика находится в стабильном состоянии, бюджет и счёт текущих операций профицитные, накоплены солидные золотовалютные резервы. Как быть рядовым гражданам в такой ситуации?! Стоит следовать действиям Минфина — постепенно увеличивать долю долларов и евро в своих сбережениях», — высказал свое мнение Ткачук.

Как сообщало ИА REGNUM , Центробанк РФ после шестидневного перерыва возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для министерства финансов РФ. 17 августа с расчетом на 20 августа произошла закупка на сумму 17,5 млрд рублей. Последний раз ЦБ РФ закупил валюту 9 августа на 8,4 млрд рублей, до этого 8 и 7 августа было приобретено иностранной валюты на 16,7 и 15,8 млрд рублей соответственно.

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