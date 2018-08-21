Премьер Италии о трагедии в Генуе: бизнес не должен думать лишь о выгоде

Генуя, Италия, , 16:53 — REGNUM Для разрыва концессионного соглашения между правительством Италии и группой Benetton будет принят специальный закон, и если бизнесмены будут считать себя ущемленными, они смогут ответить на претензии в свой адрес, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 21 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Обвинения в том, что разрыв концессионного соглашения якобы будет нарушением верховенства права, Конте (профессиональный юрист) назвал «чушью».

"Тем, кто думает, что единственной целью бизнеса является распределение дивидендов между акционерами, я хочу сказать: вы отстали от времени, бизнес должен нести комплексную социальную ответственность», — добавил премьер-министр.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

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Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. На экспертном уровне обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.