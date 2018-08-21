На нефтяном рынке отмечается общая нервозность

Москва, , 16:43 — REGNUM На глобальных рынках снова нефть начинает расти. Этому способствует целый ряд факторов, но самые интересные относятся к внешним. Несомненно, на стоимость барреля влияет новый пакет санкций в отношении России и Ирана. Что интересно, США на этой неделе обогнали Россию по объему добычи и теперь для них имеет все большее значение стоимость нефти. Санкции на нефтедобывающие страны здесь приходятся, как нельзя кстати, заявил корреспонденту аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«Причиной удержания цен на существующем уровне можно отметить не только санкции США от 22 августа, но и прозвучавшие заверения оттуда же в распечатывании стратегических резервов к предстоящим осенью выборам. Участники рынка готовы принять и рост и снижение рынка, но на 22 августа можно отметить общую нервозность по ограничению предложения нефти на рынке, при том, что США еще на несколько лет не смогут удовлетворить спрос зарубежных потребителей. Из внутренних факторов можно отметить снижение давления на компании со стороны правительства в области увеличения налогового бремени и других платежей в пользу бюджета», — пояснил эксперт.

В то же время объем сделок постоянно растет, и волатильность котировок нефти постепенно снижается, поэтому изменения в области $0,5 за день становятся самыми повторяемыми на летнем рынке. В любом случае, диапазон цен от сделки ОПЕК + выдерживается и остается на уровне $70−80 за баррель.

«В ближайшие дни стоимость барреля нефти ожидается на уровне $72−72,50. Небольшой прирост обеспечит эмоциональная реакция участников рынка на санкции и снижение давления на компании от правительства», — полагает Друщляк.

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