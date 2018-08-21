Волгоград надеется стать центром отгрузки зерна в Иран

Волгоград, , 16:42 — REGNUM Волгоградская область может стать центром отгрузки зерна в Иран. Об этом по итогам визита в иранскую провинцию Мазандаран заявил волгоградский губернатор Андрей Бочаров, передает 21 августа пресс-служба администрации области.

«Мы рассматриваем Мазандаран как ключевую провинцию Ирана для сотрудничества — центром взаимодействия может стать площадка порта, который в случае наших договоренностей получит новое развитие. Сегодня продукция Волгоградской области составляет 7% от грузооборота порта Амирабад, но с учётом отправки через порты других регионов РФ реальный объем в несколько раз больше. Учитывая географическое положение нашего региона, логистику, экспортный потенциал Волгоградская область сможет стать центром отгрузки зерна в Иран», — сказал губернатор.

По словам Андрея Бочарова, сейчас в Волгограде есть возможности для развития сети портов. Это может быть государственно-частный проект.

По итогам визита волгоградской делегации в Иран был подписан меморандум об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, инновационно-технологической и социально-культурной сферах. Он рассчитан на пять лет.