Уральск, Казахстан, , 16:49 — REGNUM В Западно-Казахстанской области возник дефицит зерна из-за неурожая, вызванного засухой, сообщает 21 августа новостной портал «Мой город» со ссылкой на директора Желаевского комбината хлебопродуктов (КХП) Эдуарда Федорченко.

По его словам, предприятие заключило контракты на поставку 20 тыс. тонн зерна нового урожая из северных регионов республики. Директор добавил, что в 2018 году закупочная цена выше, что скажется на конечной стоимости продукции.

Напомним, по состоянию на 20 августа в Казахстане получено 1,895 млн тонн зерна нового урожая. В республике убрано 1 003,7 тыс. га. Средняя урожайность составляет 18,9 центнера с гектара. В Западно-Казахстанской области этот показатель составляет 8,5 центнера с гектара.

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