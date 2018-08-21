Москва, , 16:35 — REGNUM Российский рубль продолжает свое ослабление, он снова готовится пересечь новую черту из-за санкций США. Слабое присутствие капиталов на рынке и относительно небольшие объемы (летний период) по сделкам привели к высокой волатильности валюты, поэтому можно отметить ежедневные скачки по 30−50 копеек минимум. 22 августа признано временем, когда вступают новые санкции в действие, их первый этап включает в себя ограничения по экспорту/импорту с США, поэтому рубль снова будет «лихорадить», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

«Санкции по надуманным поводам добавляют эмоций на рынке, поэтому фундаментальные причины для роста или снижения отечественной валюты отходят на второй план. Конечно, влияние санкций на 22 августа будет основным, но не единственным фактором, поскольку рубль зависим не только от внешних факторов, но и внутренних. Влияние оказывает дополнительная скупка экспортной валютной выручки ЦБ с 17 августа, продолжение вывода иностранных инвестиций в США и его госдолг, а также скорое погашение следующего транша внешнего долга компаниями», — пояснил эксперт.

Все эти факторы, как пылесос, вытягивают российскую валюту с российского рынка и заставляют её слабеть далее. Можно отметить, что такая ситуация работает на бюджет и экспортеров, поэтому для них ослабление рубля становится уровнем поддержки.

«Ожидаемый диапазон цен на рубль 21 августа к концу дня будет 67,50−68 за доллар и 77−77,50 за евро, но закрепиться у верхней границы надолго не получится, поскольку общая недооцененность рубля начинает привлекать зарубежных участников рынка», — считает Пейсатый.

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