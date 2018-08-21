В Китае открылся финансовый суд

Шанхай, Китай, , 16:13 — REGNUM В Шанхае начал работать специализированный финансовый суд, который будет заниматься разрешением коммерческих споров, связанных с ценными бумагами, страхованием, биржевыми операциями, банкротствами и финансовым кредитованием, сообщает 21 августа Синьхуа.

Официальная цель суда, учреждение которого одобрено в апреле нынешнего года Постоянным комитетом (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), — обеспечение того, чтобы финансы более эффективно служили интересам экономики.

Дело в том, что в 2017 году в шанхайских судах было заслушано почти 180 тыс. дел по финансовой тематике, а темпы прироста таких дел составляют более 50% в год. Поэтому и было принято решение выделить данный круг вопросов в отдельное производство.