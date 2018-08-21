Вторник, 21 Августа 2018 года
16:59:27 МСК

В Китае открылся финансовый суд

Экономика

Пионером нового направления судебной практики стал Шанхай

Шанхай, Китай, 21 августа 2018, 16:13 — REGNUM  В Шанхае начал работать специализированный финансовый суд, который будет заниматься разрешением коммерческих споров, связанных с ценными бумагами, страхованием, биржевыми операциями, банкротствами и финансовым кредитованием, сообщает 21 августа Синьхуа.

Официальная цель суда, учреждение которого одобрено в апреле нынешнего года Постоянным комитетом (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), — обеспечение того, чтобы финансы более эффективно служили интересам экономики.

Дело в том, что в 2017 году в шанхайских судах было заслушано почти 180 тыс. дел по финансовой тематике, а темпы прироста таких дел составляют более 50% в год. Поэтому и было принято решение выделить данный круг вопросов в отдельное производство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить