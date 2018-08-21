Врио главы Ямала поблагодарил Путина за поддержку Северного широтного хода

Москва, , 16:16 — REGNUM Правительство России утвердило концессию Северного широтного хода. Об этом врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил 21 августа президенту России Владимиру Путину на личной встрече, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы с самого начала этот проект поддерживали, знаете его очень хорошо. И наконец-то мы подошли к тому моменту, когда у нас есть всё для того, чтобы уже опережающе этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента — совмещенного моста через реку Обь. Сейчас делаем всё с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время», — сообщил Дмитрий Артюхов Путину.

Мост через Обь между Салехардом и Лабытнанги будет совмещённым — с железнодорожной и автомобильной частью. Отметим, что расстояние между Лабытнанги и Салехардом преодолеть сейчас легче всего зимой, когда между городами открывается ледовая переправа. Во время ледохода между Лабытнанги и Салехардом курсируют вертолёты, но удовольствие это не из дешёвых. Летом и осенью до ледостава курсируют четыре парома.

На данный момент в Салехарде уже работают специалисты кировской компании «Мостоотряд-46», которая является подрядчиком строительства мостового перехода через Обь и ранее была задействована на строительстве Крымского моста. Специалисты проводят проектно-изыскательные работы для определения определить несущих способностей будущих свай.

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«Наша следующая задача — привести железную дорогу в Сабетту. Уверен, что этот проект мы сделаем. Сейчас идет очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями — это «Газпром», «Российские железные дороги». Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию», — наметил планы Дмитрий Артюхов на встрече с президентом.

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