Для Коктебеля реконструируют магистральный водовод «Феодосия-Судак»

п.г.т. Коктебель , Крым, , 15:58 — REGNUM Для улучшения водоснабжения в Коктебеле предусмотрена реконструкция магистрального водовода «Феодосия-Судак». Об этом на заседании рабочей группы по комплексному развитию посёлка заявил замминистра ЖКХ Крыма Энвер Аблаев.

По его словам, реконструкция включает в себя ремонт действующей и строительство новой нитки водовода, а также восстановление магистральной насосной станции с установкой системы обеззараживания воды.

«Проект дорабатывают, в октябре 2018 года мы планируем выйти из экспертизы. Предусмотрены средства в объеме 3,4 млрд рублей. В этом году мы также завершаем проектирование водовода и выходим на торги по строительно-монтажным работам», — отметил чиновник, подчеркнув, что общий срок завершения работ — 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле — первоочерёдный проект, успешная реализация которого необходима для сохранения курортного статуса посёлка и в целом экологической безопасности региона.

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