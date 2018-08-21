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В Узбекистане открыли цементный завод мощностью 1,5 млн тонн

Экономика

Планируемая мощность производства составляет 1,5 млн тонн цемента в год

Андижан, Узбекистан, 21 августа 2018, 15:49 — REGNUM  В горном селе Вандоб Сурхандарьинской области Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия Шерабадского цементного завода, сообщает 20 августа агентство УзА.

Планируемая мощность производства, построенного АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», составляет 1,5 млн тонн цемента в год. Стоимость строительства оценивается в $212,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Андижанской области Узбекистана началось строительство цементного завода мощностью 1,2 млн тонн портландцемента в год. Стоимость проекта оценивается в $203,9 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Цементный завод мощностью 1,2 млн тонн начали строить в Узбекистане

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Экономика Узбекистана
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