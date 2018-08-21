Германия значительно сократила поставки оружия в Турцию и Саудовскую Аравию

Берлин, , 15:47 — REGNUM В конце 2017 года Германия была четвертым по величине экспортёром вооружения в мире. Федеральное правительство захотело изменить это и значительно сократило некоторые поставки, пишет Handelsblatt 21 августа.

В первую очередь, сокращены поставки в Турцию и Саудовскую Аравию. Это следует из ответа министерства экономики на запрос левых парламентариев.

В период с 14 марта (день присяги нового правительства) по 30 июня правительство предоставило только шесть экспортных лицензий на общую сумму €446 842. Пять из них достались партнеру НАТО Турции общей стоимостью €418 279, один — Саудовской Аравии (€28 563). Для сравнения, в период с 1 января по 13 марта было зарегистрировано 38 экспортных заявок общей стоимостью €171,5 млн.

Особенно впечатляют сокращения для Турции, ведь сумма поставок в Анкару в 2017 году составила €34,2 млн, в 2016 — €83,9 млн.

Причиной резкого сокращения, вероятно, стал ввод турецких войск на север Сирии в район города Африн в начале этого года. В наступлении использовались немецкие танки «Леопард». МИД Турции ожидал поддержки со стороны Берлина в борьбе с курдской организацией «Отряды народной самообороны» (YPG), которую турецкое правительство рассматривает как террористическую.

С Саудовской Аравией отношения у Германии напряжены. Коалиционное правительство Германии договорилось не оказывать поддержки непосредственным участникам войны в Йемене. С 14 марта вместе с одной экспортной поставкой в Саудовскую Аравию отправилась партия стоимостью €150 тыс. в Иорданию. Другие участники войны в Йемене — Египет, Бахрейн, Кувейт, Мароко, ОАЭ и Сенегал — не получили ничего.

В первые десять недель этого года была зарегистрированы четыре заявки на экспорт в Эр-Рияд общим объемом €161,8 млн. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубайр решение Германии «странным». «Война в Йемене — законная война», — подчеркнул он.

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