Власти Крыма: Коктебелю нужна канализация для сохранения курортного статуса

п.г.т. Коктебель , Крым, , 15:18 — REGNUM Строительство канализационно-очистных сооружений — первоочередной проект для Коктебеля в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, успешная реализация которого необходима для сохранения курортного статуса посёлка и в целом экологической безопасности региона. Такое мнение на заседании рабочей группы по комплексному развитию посёлка высказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Мы можем сколь угодно долго обсуждать варианты реконструкции набережной или развития прилегающих территорий, но строительство современных очистных сооружений и сети отводящих коллекторов — это острая необходимость для сохранения курортного статуса посёлка и в целом экологической безопасности региона», — отметил министр.

Помимо этого, по его словам, необходимо учитывать вопрос организации беспрерывного транспортного сообщения в посёлке при прокладке коллектора.

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в Коктебеле должно завершиться в июле 2019 года.

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