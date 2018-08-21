Марий Эл нарастила коммерческие кредиты на 200 млн рублей

Йошкар-Ола, , 15:10 — REGNUM По состоянию на 1 августа 2018 года объем госдолга Марий Эл составил 14,453 млрд рублей. В структуре задолженности республики наблюдается рост суммы коммерческих кредитов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Так, в течение месяца объем средств, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, увеличился на 200 млн рублей или на 4,28% — до 4,867 млрд рублей. В структуре госдолга доля коммерческих кредитов составляет 33,67%. С начала года сумма банковских кредитов увеличилась аналогичным образом, однако в связи с ростом объема долговых обязательств, доля коммерческих средств в структуре сократилась на 1,02%.

Объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, в течение месяца не изменился и составляет 7,586 млрд рублей. С начала года сумма бюджетных кредитов выросла на 1 млрд рублей или на 15,18%. Доля бюджетных кредитов в структуре задолженности выросла с 48,95% в январе до 52,48% на начало августа.

Кроме того, отмечено снижение объема государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, как в течение месяца, так и сначала года на 200 млн рублей или на 10%. В структуре госдолга доля ценных бумаг снизилась с 16,35% до 13,83% при сравнении данных за январь и август.

Госгарантии в структуре госдолга Марий Эл не представлены.

С начала года сумма задолженности республики увеличилась на 1 млрд рублей или на 7,4%.