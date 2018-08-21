О «туристическом кольце» Сибири: «Сначала инфраструктура – потом гости»

Абакан, , 15:00 — REGNUM Идея создания «туристического кольца» в Сибири, которое свяжет Кузбасс, Горный Алтай, Алтайский край, Туву и Хакасию, масштабна, и такие проекты время от времени обсуждаются экспертами. Но всё упирается в финансы и в отсутствие инфраструктуры. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 августа высказала директор туристской компании «Дискавери» Инна Поддубровская (Хакасия), комментируя предложение главы Хакасии Виктора Зимина, которое он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Напомним, встреча Зимина с Путиным состоялась 20 августа в Ново-Огарёво. Руководитель республики рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в Хакасии, а также предложил создать «туристическое кольцо» в Сибири, которое должно объединить автомобильным сообщением республику, Кемеровскую область, Республику Алтай, Алтайский край, Туву.

«Есть ещё одно предложение, Владимир Владимирович. Два региона. Понятно, у нас есть большая программа сейчас, хорошая, нужная — «Дети одной реки», содружество Тувы, Красноярского края. Мы действительно отдельный экономический регион, но у нас есть Кузбасс. Мы разорваны с Кузбассом автомобильным сообщением. Кузбасс, Горный Алтай, Алтай — это уникальное, я считаю, туристическое кольцо. Почему я вернулся к культурно-историческому центру? Вы не понаслышке знаете, уникальные регионы в области туризма: Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия. У нас нет сообщения. Программа работала до 2015 года и остановилась. Я встречался с министром транспорта, переговорил по этой программе. Если будет ваше поручение, мы бы вернулись к обсуждению. Нет автомобильного сообщения», — сказал Виктор Зимин Владимиру Путину.

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По мнению Инны Поддубровской, подобный проект должен базироваться на готовой и продуманной инфраструктуре:

«Я считаю, что «туристическое кольцо» будет работать, если оно будет нашим, саянским. Это Тува — Красноярский край — Хакасия. И оно работает уже сейчас, оно, по сути, есть. Если мы хотим привлечь сюда ещё и другие сибирские регионы, мы должны понимать, что этот проект должен базироваться на готовой и продуманной инфраструктуре. Между регионами должна быть железная дорога закольцованная и как минимум хорошее автомобильное сообщение. Нужно придерживаться следующей последовательности: сначала инфраструктура с программой, а потом гости, а не наоборот».

Эксперт обратила внимание на ещё один существенный момент: своими силами регионы с этим проектом «однозначно не справятся».

«Если федеральные власти будут заинтересованы, возможно, что-то в перспективе и получится. Но на этот глобальный, условно говоря, всесибирский проект нужны будут огромные деньги. Сколько бы колец мы не сделали, без инфраструктуры они не работают. Сейчас ситуация такая: это большие расстояния с некомфортными и небезопасными дорогами, с гравийкой, с множеством неподготовленных полевых участков, нет даже стандартного сервиса. О комфорте для туристов речи нет. Поэтому стоит ли овчинка выделки, сказать сложно. Есть ещё опасения, что туристов заберут Кузбасс и Алтай. И сейчас все туристы там оседают, а нам остаётся только маленькая толика. То есть перед осуществлением этого проекта нужно тщательно всё продумать, до мелочей, и главное — найти средства на инфраструктуру», — резюмировала Инна Поддубровская.

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Добавим, по данным Красноярскстата, в 2017 году по России путешествовали 2919 жителей Хакасии, более половины из них (65,5%) посетили места отдыха в родной республике.

В прошлом году туристские организации Хакасии приняли на своей территории 15 иностранных граждан. Наибольшей популярностью регион пользовалась у граждан Китая (73,3% от общего количества иностранных туристов, посетивших Хакасию), Польши (13,3%), США (6,7%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Красноярского края Александр Усс продвигает проект «Енисейская Сибирь», который предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы.

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