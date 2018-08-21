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Акционеры РКК «Энергия» избрали новый совет директоров

Экономика

Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров

Королёв, Московская область, 21 августа 2018, 14:47 — REGNUM  Новый состав совета директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва избран 21 августа на внеочередном общем собрании акционеров, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в первом пункте в повестке был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества. Во втором пункте был избран состав нового управляющего органа предприятия. В соответствии с уставом ПАО «РКК «Энергия» в него вошли 11 человек:

  1. Лусине Арутюнова — директор Департамента контрактно-договорной работы Госкорпорации «Роскосмос»;
  2. Никита Казинский — исполнительный директор по коммуникациям Госкорпорации «Роскосмос»;
  3. Сергей Крикалев — исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос»;
  4. Светлана Кукина — исполнительный директор по корпоративной работе и управлению имущественным комплексом Госкорпорации «Роскосмос»;
  5. Владимир Мешков — директор Департамента организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос»;
  6. Константин Романов — главный специалист отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»;
  7. Сергей Романов — временно исполняющий обязанности генерального директора ПАО «РКК «Энергия»;
  8. Сергей Савельев — заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос»;
  9. Николай Севастьянов — исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»;
  10. Олег Фролов — исполнительный директор по реализации оборонных программ Госкорпорации «Роскосмос»;
  11. Михаил Хайлов — заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пост гендиректора РКК «Энергия» покинул Владимир Солнцев. Временно исполняющим обязанности главы корпорации стал Сергей Романов.

Читайте ранее в этом сюжете: С гендиректором РКК «Энергия» расторгнут трудовой договор

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