Акционеры РКК «Энергия» избрали новый совет директоров

Королёв, Московская область, , 14:47 — REGNUM Новый состав совета директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва избран 21 августа на внеочередном общем собрании акционеров, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в первом пункте в повестке был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества. Во втором пункте был избран состав нового управляющего органа предприятия. В соответствии с уставом ПАО «РКК «Энергия» в него вошли 11 человек:

Лусине Арутюнова — директор Департамента контрактно-договорной работы Госкорпорации «Роскосмос»; Никита Казинский — исполнительный директор по коммуникациям Госкорпорации «Роскосмос»; Сергей Крикалев — исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос»; Светлана Кукина — исполнительный директор по корпоративной работе и управлению имущественным комплексом Госкорпорации «Роскосмос»; Владимир Мешков — директор Департамента организации капитального строительства предприятий Госкорпорации «Роскосмос»; Константин Романов — главный специалист отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»; Сергей Романов — временно исполняющий обязанности генерального директора ПАО «РКК «Энергия»; Сергей Савельев — заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос»; Николай Севастьянов — исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»; Олег Фролов — исполнительный директор по реализации оборонных программ Госкорпорации «Роскосмос»; Михаил Хайлов — заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пост гендиректора РКК «Энергия» покинул Владимир Солнцев. Временно исполняющим обязанности главы корпорации стал Сергей Романов.

Читайте ранее в этом сюжете: С гендиректором РКК «Энергия» расторгнут трудовой договор